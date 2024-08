Herzensverein: Diese Ritter helfen Menschen in Not

Ostergeschenke und Fußballtrikots

Im Zuge einer weiteren Charity-Aktion finanzierten die Chevaliere – so werden die insgesamt zehn Vereinsmitglieder im Priorat Kärnten bezeichnet – Osternester und -geschenke, die dieses Jahr einem Jugendheim in Villach übergeben wurden. Aber nicht nur in Kärnten, auch in anderen Bundesländern ist der Verein aktiv: so bestehen Priorate in Niederösterreich, Wien und Tirol. „Wir sind gut untereinander vernetzt – gerade haben wir mit den Kollegen in Wien Tablets für sozial benachteiligte Kinder finanziert!“ Für fußballbegeisterte Jugendliche hatten sich die Ritter kürzlich etwas Besonderes überlegt: „Wir haben verschiedene Vereinstrikots gesammelt, die dann in Kooperation mit der JUNO Kärnten an Jugendliche übergeben wurden.“ Für ihr Engagement wurden die Ritter zur „Krone“-Herzensmensch-Aktion nominiert!