Escortservice: Tabu oder moderne Dienstleistung?

Escortservices bieten Begleitungen für verschiedene Anlässe – von seriösen Geschäftsessen bis zu intimen Begegnungen. Aufgrund der unterschiedlichen Services hat die Branche häufig mit Vorurteilen zu kämpfen. Mit diesen möchten wir nun aufräumen und suchen deshalb Ihre persönlichen Geschichten. Haben Sie schon einmal einen Begleitservice in Anspruch genommen? Was hat Sie besonders überrascht, was entsprach Ihren Erwartungen? Oder kennen Sie vielleicht jemanden, der in dieser Branche arbeitet? Teilen Sie Ihre Erfahrungen anonym unten in den Kommentaren oder per Mail!