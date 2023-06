Skibergsteiger Ganahl flog am Rad den Berg hinauf

Die 560 Höhenmeter, die es bei der Reither Kogel Trophy auf einer Strecke von sechs Kilometern zu bewältigen galt, absolvierte am Sonntag keiner schneller als der Montafoner Daniel Ganahl. In 20:36,9 Minuten verwies er Julian Braun um gleich 36 Sekunden auf Rang zwei. Bereits im Vorjahr - damals noch als Profi im Trikot des Team Vorarlberg - hatte sich der 26-Jährige, der sich mittlerweile in erster Linie auf seine Skibergsteiger-Karriere konzentriert, im Alpbachtal durchgesetzt und den Titel des Berg-Staatsmeisters geholt.