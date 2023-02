Schwämmle ließen Skibergsteiger vier Kilo abnehmen

Jedoch nicht schnell genug, wie sich herausstellte. „Ich war kaum aus dem Auto raus, da musste ich mich übergeben. So ging es dann den ganzen Montagabend und auch in der Nacht weiter“, sagt er. Die verbrachte er im Einzelzimmer, am nächsten Tag holte ihn sein Vater auf halber Strecke ab und brachte ihn nach Hause. Nach Spitalsbesuch und einhergehender Blutanalyse wurden andere Infekte ausgeschlossen, es waren wirklich die Pilze.