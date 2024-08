Neue, alarmierende Fakten im Fall Christa P.

Der schlimme Verdacht

Ein toxikologischer Befund widerlegt nun allerdings die Verantwortung des – wegen Drogendelikten polizeibekannten – Mannes: In den sterblichen Überresten der Verstorbenen wurden nämlich große Mengen an Morphinen festgestellt. An Morphinen, die in dem Heroin-Ersatzmedikament Substitol enthalten sind. Und der 43-Jährige ist einem entsprechenden Entzugsprogramm, er verfügt also über diese Substanz.