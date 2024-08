Zwei Hinrichtungen binnen weniger Tage in Singapur

In Singapur sind innerhalb einer Woche zwei zum Tode verurteilte Personen hingerichtet worden. Am Mittwoch wurde ein 59-jähriger Mann wegen des Handels mit mindestens 35,85 Gramm Heroin gehängt. Am vergangenen Freitag war ein 45-Jähriger wegen des Handels mit weniger als 37 Gramm Heroin exekutiert worden.