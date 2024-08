Ist der Problemwolf noch am Leben?

Im Mellental, unweit der Kanisfluh, hatte ein Wolf in den vergangenen Tagen eine Rinderherde angegriffen. Die Zuständigen der BH Bregenz hatten daraufhin beschlossen, dass es dem Beutegreifer an den Kragen gehen soll. Am Mittwochmorgen trafen Wanderer einen Wolf und einen Jäger nahe der Kanisfluh. Kurz danach fiel ein Schuss.