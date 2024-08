Gefeierter Quiz-Kaiser wurde Sozialhilfe-Betrüger

Endlich dürfte sie vorüber sein, die Odyssee um einen Betrüger aus Wien, dessen Leben bereits zahlreiche Wendungen genommen hat. Wegen Unzuständigkeit wurde das erste Urteil gegen den Mann aufgehoben, am Dienstag wurde in Wien ein neues gefällt. Nach einem ähnlich mühsamen Verfahren wie in der Erstauflage.