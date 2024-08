Hitze kehrt zurück, bringt wieder Gewittergefahr

12 Hitzetage im Juli

In der Landeshauptstadt Linz waren von den 31 Tagen des Julis immerhin 26 sogenannte Sommer- und 12 davon sogar Hitzetage. Zum Vergleich: In Bad Ischl gab es „nur“ 17 Sommertage, und an fünf Tagen wurden dort Temperaturen jenseits der 30 Grad gemessen. Deutlich wärmer war es im Mühlviertel: In Freistadt gab es 21 Sommer- und zehn Hitzetage, in Braunau 23 Sommer- und acht Hitzetage.