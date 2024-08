„Salzburg gehört für mich in die Champions League“

Das erste Bullen-Ligaspiel beim GAK (3:2-Sieg) hat Janko genau verfolgt. „Offensiv sind die Salzburger immer für Tore gut, aber sie müssen ihre Defensive in den Griff bekommen. Der Abgang von Strahinja Pavlovic ist natürlich schmerzhaft. Die zwei Gegentore gegen den GAK waren vermeidbar und dürfen so auf internationaler Ebene nicht passieren. Gerade in einem Qualiduell ist es von großer Bedeutung, dass man hinten gut steht.“