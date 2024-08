Die Oranje-Bilanz spricht für Red Bull Salzburg

Von zehn Pflichtspielen gingen nur drei verloren, vier wurden gewonnen. 1998 gewann man in der dritten Runde des Intertoto-Cups zunächst gegen den morgigen Gegner Twente Enschede, im Halbfinale dann gegen Fortuna Sittard. Am häufigsten, nämlich sechsmal, traf man international aber auf Ajax Amsterdam. Während es weder im UEFA-Cup 1992/93 noch in der Königsklasse 1994/95 zu Siegen reichte, zählen die Erfolge in der Europa League im Februar 2014 zu den denkwürdigsten Auftritten der Bullen im internationalen Geschäft.