Klimakleber planen Attacken IN Ferienfliegern

Aktivisten könnten in Flugzeugen zuschlagen

In dem Schreiben heißt es jedenfalls sinngemäß, dass sich Aktivisten in der Sommer-Hauptreisezeit mit regulären Tickets an Bord schleichen könnten. Mit der Absicht, dann den Flugverkehr zu stören oder gar zu unterbrechen. Ein Horror-Szenario für Familien, die sich den Urlaub zusammengespart haben.