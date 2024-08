Mehrere Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen

Die Kontrollen der Exekutive beschränkten sich aber nicht nur auf Alkohol und Drogen. Auch Führerschein, Fahrzeugpapiere und die fahrbaren Untersätze wurden genauer unter die Lupe genommen. So gab es drei Fälle, in denen die Fahrzeuglenker nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins waren. Nicht zuletzt gingen den Beamten auch fünf Lenker ins Netz, deren Fahrzeuge nicht den technischen Standards entsprachen. Die Kennzeichen wurden an Ort und Stelle abmontiert.