Nächste Hundeattacke: Mädchen (7) schwer verletzt

Seit der tödlichen Hundeattacke in Naarn wird immer wieder von Vorfällen mit aggressiven Vierbeinern in Österreich berichtet. Am Mittwochabend ist es in der Steiermark im Bezirk Leibnitz nun zu einem weiteren Vorfall gekommen: Ein erst sieben Jahre altes Mädchen wurde von einem Hund in den Oberkörper gebissen. Es musste schwer verletzt ins LKH Graz geflogen werden.