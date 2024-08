Sonnensturm schuf dritten Van-Allen-Gürtel

Die Erde wird normalerweise von zwei Van-Allen-Strahlungsgürteln umkreist. Der innere der beiden beginnt etwa 1600 Kilometer über der Erdoberfläche und erstreckt sich bis in eine Höhe von 12.800 Kilometer. Der äußere erstreckt sich in etwa in einer Höhe von 19.300 bis 40.200 Kilometern. Die Van-Allen-Gürtel wurden anno 1958 von der NASA-Raumsonde „Explorer 1“ entdeckt.