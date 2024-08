Julia wollte ein neues Leben – und musste sterben

Es ist eine schwüle Sommernacht. Ein Pärchen in Feffernitz in Oberkärnten kann nicht schlafen. Zwischen 1.15 und 1.30 Uhr hören die beiden plötzlich aus der Nachbarwohnung, in der eine junge Mutter, Julia, mit ihren drei kleinen Kindern lebt, laute Schreie und wiederholtes Rumpeln. Als der Mann kurz danach aus dem Fenster sieht, entdeckt er im Hof eine männliche Gestalt, die zunächst geht, dann schnell wegläuft.