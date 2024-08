„Wir schicken die Flüchtlinge zu von der Leyen!“

Ex-Ortschef heizt Debatte an

„Das kann doch nicht sein, dass dieser Zirkus erneut losgeht“, mischt sich Ex-Bürgermeister Manfred Kölly in die Debatte ein: „Man sollte die Menschen dieser unkontrollierten Zuwanderung in einen Zug setzen und nach Brüssel zur Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schicken und schauen, wie sie damit fertig wird.“