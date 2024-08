Wirtshaus mit ganz viel Tradition und Leidenschaft

Und so wird der Gasthof Hopf nun bereits erfolgreich in der 3. Generation geführt. „In unserem Gasthaus steckt sehr viel Leidenschaft und meine ganz persönliche Note. Alles nach dem Motto ,Altbewährtes trifft Modernes’. Wir stehen für Qualität und eine gemütliche, familiäre Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt.“ Was mit dem 1. Platz bei der „Krone“-Wirtshaus-Wahl im Bezirk Villach durch das zahlreiche Voting der Gäste auch bestätigt wird.