Israel tötet bei Luftangriff Hamas-Kommandant

Dutzende Festnahmen nach Tötung Haniyehs

Im Iran sind nach dem tödlichen Anschlag auf den Polit-Anführer der Hamas, Ismail Haniyeh, in der Hauptstadt Teheran laut einem Medienbericht mehr als zwei Dutzend Personen verhaftet worden. Unter den Festgenommenen seien ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter eines vom Militär betriebenen Gästehauses in Teheran, in dem Haniyeh einem Anschlag zum Opfer fiel.