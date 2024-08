Autolenker übersah beim Abbiegen Fahrradfahrer

Unfallursache war wie so oft ein kurzer Moment der Unachtsamkeit: Ein Pkw-Lenker (56) wollte gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Rheinstraße/Wolfordstraße links abbiegen, dabei dürfte er den nahenden Biker übersehen haben – es kam zur Kollision, der Fahrradfahrer stürzte und blieb verletzt am Boden liegen.