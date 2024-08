Happy Birthday! Gregor Glanz feierte am Wörthersee

Die Liebe zu Kärnten scheint groß zu sein: „Das ist sie! Und ich dachte mir, heuer arbeite ich mal an meinem Geburtstag. Aber nach meinem Auftritt im Corso hatten wir noch genügend Zeit, um ausgiebig zu feiern – das geht auch bis spät in die Nacht hinein“, so Gregor Glanz zur „Krone“. Zahlreiche Prominenz aus Wirtschaft, Politik und aus der Medienbranche stießen mit dem Geburtstagskind an.