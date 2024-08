Abstiegskandidaten starten mit dem direkten Duell

Allerdings legt der Alberschwender Wert darauf, dass auch solche Gespräche im normalen Rahmen bleiben. Weil: „Keiner wollte bei Donaufeld verlieren. An der Einstellung hat es also sicherlich nicht gemangelt.“ Woran sonst? „Die Qualität im Angriffsspiel hat nicht ausgereicht, um in Wien ein Tor zu erzielen. Zudem waren beide Torschüsse von Donaufeld drinnen“, kennt der 30-Jährige die Antwort. Die Trainingswoche hat Coach Joachim Standfest „normal“ gestaltet. „Es würde nichts bringen, wenn man jetzt alles über den Haufen wirft“, so Jäger.