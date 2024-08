Betrüger beißen sich an „Krone“-Leser Zähne aus

Goldmünzen um Tausende Euro übergab ein Opfer (93) im Bezirk Klagenfurt, wenige Stunden zuvor hatte ein Täter einer Pensionistin (73) in St. Veit Schmuck um mehrere Zehntausend Euro abgenommen – beide Opfer fielen (wie berichtet) auf den Tochter-Sohn-Trick herein: Ihre Kinder wären nach einem Unfall in Haft, eine Kaution müsse bezahlt werden. Derzeit häufen sich derartige Fälle wieder in Kärnten, wie die Polizei bestätigt.