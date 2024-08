Noch ein Neuer für die Austria vor dem Liga-Start

Nach zwei Jahren in der Bundesliga muss die Lustenauer Austria in dieser Spielzeit wieder kleinere Brötchen backen und in der Zweiten Liga antreten. Der Startschuss fällt am Samstag, wenn der SV Lafnitz zu Gast ist. Die Zielsetzung für die Auftaktpartie ist klar, auch wenn man bei den Vorarlbergern gerne noch etwas mehr Zeit gehabt hätte.