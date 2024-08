Noch ein „alter Bekannter“ heuert bei Lustenau an

„Wie sagt man so schön: einmal Austrianer, immer Austrianer. Ich habe den Verein in den vergangenen Jahren stets weiterverfolgt und freue mich sehr, jetzt wieder zurück zu sein. Ich liebe diesen Verein und will in der anstehenden Saison das Beste für die Mannschaft geben“, wird „Willy“ in einer Aussendung zitiert.