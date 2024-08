Altenhuber und Tiefenthaler rudern in die Top 10

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler haben bei den Olympischen Spielen in Vaires-sur-Marne im Leichtgewichts-Doppelzweier den zehnten Gesamtrang belegt. Das rot-weiß-rote Duo ruderte am Freitag im B-Finale in 7:10,02 Minuten auf den vierten Platz und erfüllte damit das eigene Olympia-Ziel.