„Eintunkt“ – Jetzt wird am „picture on“ gemordet!

Buchpräsentation am 9. August

Wo sollte der fünfte Teil der Gartenkrimisaga wohl besser präsentiert werden, als dort, wo im Buch gemordet wird, nämlich direkt in Bildein beim diesjährigen „picture on“ Festival. Am 9. August macht Martina Parker dort Station, am 11. August ist sie am Weingut Polczer in Eisenberg, wo auch gleichzeitig eine Weintankstelle eröffnet wird.