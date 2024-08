„Gegen meine Probleme gibt es keine Tabletten“

Der 43-Jährige wirkte aufgebracht vor dem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt. Mehrmals fiel er der Vorsitzenden lautstark ins Wort, herrschte sie an, das Thema zu wechseln. Er wolle einfach nur zu seinem Recht kommen, also auf die Bank gehen, die mehr als 100.000 Euro, die ihm zustünden, abheben und dann die Verwandtschaft nie mehr wieder sehen.