Neue Spezialeinheiten im Kampf gegen Waldbrände

Brenzlige Premiere für die neuen Sondereinheiten: Zwei Vegetationsbrandbekämpfungs-Züge, kurz VBB-Züge, aus dem Wulkatal und der Region Rosalia rückten erstmals in dieser Formation an. „Die speziell ausgerüsteten Einheiten haben sich bestens bewährt. Die eigens angeschaffte Waldbrandausrüstung war ebenso wirkungsvoll in der Feuerbekämpfung wie das Fluggerät vom Drohnenstützpunkt Rust“, erklärt Dorner.