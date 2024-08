Zwei Millionen und ein Star an der Pfeife

Ein – hoffentlich nur – „Nebendarsteller“ heute in Hütteldorf hat indes schon die ganz große Fußball-Bühne erlebt: Michael Oliver! Seit 2012 ist der Engländer FIFA-Referee, nicht nur durch die Premier League gestählt. Zuletzt bei der EURO brachte Oliver im Achtelfinale zunächst die Deutschen (annulliertes Schlotterbeck-Tor) und dann die Dänen wegen eines Hands-Elfers zur Weißglut. Und er schreckte auch nicht davor zurück, in einem Champions-League-Viertelfinale in Minute 93 Elfer für Real zu geben und den großen Gigi Buffon wegen Reklamieren auszuschließen. Das war 2018. Heute sollte es ruhiger werden ...