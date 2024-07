Rangnick ist selbst in der Ukraine gefragt

„,... damit uns keiner durchrutscht“

Aus dem ersten Perspektivspieler-Lehrgang im November 2022 schafften es Leopold Querfeld und Matthias Seidl in diesem Jahr in den EM-Kader. „Jetzt geht es vor allem darum, dass wir jedes Jahr die richtigen Spieler einladen, damit uns keiner durchrutscht“, erklärte Rangnick, der sich bei einem Treffen in Niederösterreich auch mit den Sportdirektoren der Bundesliga- und Zweitliga-Clubs sowie der Akademien austauschte. Rangnick: „Mir ist es wichtig, dass ein Gedankenaustausch stattfindet und wir ein Vertrauensverhältnis aufbauen.“ Die wichtigste Arbeit in der Spielerentwicklung werde in den Vereinen, den Akademien und den Landesverbandsausbildungszentren (LAZ) geleistet.