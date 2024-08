Jeder zweite Absolvent verlässt Österreich wieder

Karlheinz Kopf appelliert: „Wir müssen den Trend zu immer weniger Arbeit dringend stoppen und umkehren.“ Zwei Drittel der Unternehmer geben sogar an, dass sich der Mangel aus ihrer Sicht sogar in den nächsten Jahren verschärfen wird. Geburtenstarke Jahrgänge gehen nach und nach in Pension, das Gleichgewicht am Arbeitsmarkt ist in Gefahr.