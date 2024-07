Jobmarkt saugt Arbeitslose wie ein Schwamm auf

Progosehorizont auf 2040 erweitert

Gemeinsam mit dem WifOR-Institute in Darmstadt hat die Standortagentur Business Upper Austria am Mittwoch das Update des Fachkräftemonitors für Oberösterreich präsentiert. Der Prognosehorizont wurde dabei bis 2040 erweitert. Fazit: In 16 Jahren werden in Oberösterreich etwa 151.000 Fachkräfte fehlen, sollte man nicht rechtzeitig gegensteuern.