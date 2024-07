Deshalb sind Akkus und Batterien brandgefährlich

Erst vergangene Woche kämpften zahlreiche Florianis gegen Brände in Müllverarbeitungsanlagen. In einer Altpapierabteilung in Wörth bei Pöchlarn im Bezirk Melk war ein Feuer ausgebrochen. Und auch in Wiener Neustadt rückten über 60 Einsatzkräfte zu einem Großbrand in einer Müllanlage aus.