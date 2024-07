„In der Akkuzelle werden bis zu 800 Grad erreicht“

Sommer am Wörthersee – was für manche Sommer, Sonne und Zeit zum Entspannen bedeutet, heißt für andere Lebensgefahr und hektische Einsätze. Binnen weniger Tage haben Vorfälle mit E-Booten, die plötzlich in Flammen aufgingen, gezeigt: Akku-Brände sind auch am Wasser schwer zu löschen.