Florianis kämpften gegen Flammen in Müllanlagen

42 Einsatz in nur zehn Tagen

Der Großbrand war für die FF Wiener Neustadt der 42. Einsatz in zehn Tagen, 561 Einsatzstunden leisteten die freiwilligen Helfer in dieser Zeit. Langsam hätte man die Kapazitätsgrenze erreicht, so Einsatzleiter BR Christian Pfeiffer, Kommandant der FF Wr. Neustadt: „Gerade jetzt, mitten in der Haupturlaubszeit, wird es immer schwieriger, die erforderlichen Ressourcen stellen zu können. Dabei sind derartige Großbrände nicht das Problem, da hier rasch auch benachbarte Feuerwehren unterstützen können. Es ist das tägliche Geschäft mit den kleineren Einsätzen, welches langsam überhandnimmt.“