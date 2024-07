Immer mehr Stromausfälle im Sommer durch Unwetter

Im Sommer gibt es deutlich mehr Stromausfälle als zu anderen Jahreszeiten, dieser Eindruck täuscht nicht. „Wir haben österreichweit im Juni, Juli und August doppelt bis dreimal so viele Stromstörungen wie in den restlichen Monaten des Jahres“, sagte Christian Call, Sprecher der Wiener Netze. „75 Prozent der Stromstörungen sind fremdverursacht.“ Das liege an den „drei ‘B‘ – Bagger, Baum und Blitz“, sprach er von durch Bauarbeiten oder Unwetter beschädigten Leitungen.