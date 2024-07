5:3! Mit ÖFB-Youngster kam für Stuttgart die Wende

Vergangenen Donnerstag hob Christopher Olivier mit den Profis des VfB Stuttgart zur „Bundesliga Japan Tour“ ab. Nach der Landung am Freitagmittag (Ortszeit) standen für den Bregenzerwälder und seine Klubkollegen bereits das erste Training in Osaka an, ehe am Abend das Welcome-Dinner über den Dächern der 2,7-Millionen-Einwohner-City folgte.