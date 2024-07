Schwere Vorwürfe von Grimes’ Mutter gegen Musk

Trip kurzfristig abgesagt

„Lieber Elon, es war schön, dich am Vatertag zu sehen“, schrieb Sandy. „Ich hoffe, du hast die Karte erhalten, die ich mit X gemacht habe. Er war so stolz darauf. Ich schreibe dir hier, weil es der einzige Weg für mich ist, dich zu erreichen. Wie du weißt, ist meine 93-jährige Mutter in Palliativpflege bis zum Lebensende. Sie sehnt sich danach, Claires Kinder noch ein letztes Mal zu sehen und in den Armen zu halten. Insbesondere das jüngste Kind, das sie bisher noch nicht getroffen hat. Sie war überglücklich über den angekündigten Besuch der Kinder zu ihrem Geburtstag diese Woche. Heute. Aber diese Hoffnungen wurden zerstört, als der Trip abgesagt wurde.“