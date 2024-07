Freudentränen! Sogar die „Ex“ kann es nicht fassen

Unsere Nachbarn haben die erste Goldmedaille. Verantwortlich dafür ist Schwimmer Lukas Märtens. Über 400 m Kraul der Männer kontrollierte er das Rennen, der Jahresbeste gewann in 3:41,78 Minuten. Silber in der La Defense Arena ging an den Australier Elijah Winnington (3:42,21), Bronze an den Südkoreaner Kim Woo-min (3:42,50). Bei Märtens flossen anschließend Tränen der Erleichterung.