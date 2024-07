400 m Kraul: Titmus besiegt Ledecky wie in Tokio

Märtens gewann 400 m Kraul in 3:41,78

Über 400 m Kraul der Männer kontrollierte Lukas Märtens das Rennen, der Jahresbeste gewann in 3:41,78. Bei den deutschen Meisterschaften war der 22-Jährige in 3:40,33 Minuten nur 0,26 Sekunden über dem 15 Jahre alten Weltrekord seines Landsmannes Paul Biedermann geblieben. Auch diesmal unterbot er alle dessen Durchgangszeiten, der Ganzkörperanzug hatte Biedermann aber auf der letzten Länge 2009 zu einer Fabelzeit getragen. Silber in der La Defense Arena ging an den Australier Elijah Winnington (3:42,21), Bronze an den Südkoreaner Kim Woo-min (3:42,50).