Fischerei ist im digitalen Zeitalter angekommen

Auskunft per Mausklick

Der Clou: Durch die digitale Hinterlegung im DORIS (Digitales Oberösterreichisches Raum-Informations-System) können Fischer und andere Interessierte „per Mausklick ausfindig machen, in welchem Fischereirevier sie sich gerade befinden“, erklärt Langer-Weninger. Als Abgrenzung der einzelnen Reviere dienen nun insbesondere die Einzugsgebiete der Gewässer. „Somit können auch Fischwässer, die erst in der Zukunft angelegt werden, aufgrund ihrer Lage in einem Einzugsgebiet einem Fischereirevier zugeordnet werden“, streicht die Landesrätin hervor.