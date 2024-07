Helden des Feierabends retten Gestürzten von Gleis

Gern wird in Gesellschaft und Politik über Zivilcourage geredet. Dass man sie dann im entscheidenden Moment dann jedoch auch zeigt, dazu gehört eine gehörige Portion Mut. Jenen Mut hatten zwei bisher noch unbekannte Männer, die laut einem Augenzeugen zwei Angestellte des Hadersdorfer Bades in Penzing sein könnten. Am Abend des 4. Juli, wohl nach dem Dienstschluss, sprang das Duo, ohne zu zögern, auf die Gleise am Bahnhof Hadersdorf.