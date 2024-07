Titelfavorit? Krems spuckt keine großen Töne

Viel hat sich in Krems in der Sommer-Transferzeit getan – nicht nur am Trainersektor! Die Konkurrenz sieht die Fallmann-Elf auf alle Fälle in der Pole-Position für den Meistertitel. Die Wachauer bleiben aber cool. Trainer Fallmann und Routinier Ambichl waren bei uns im Studio der 3. Liga.