„Ich bin ein studiertes, dahergelaufenes Landei“

Dichte Wolken, türkisblaues Wasser – die Idylle am Mondsee gleicht Bildern aus einem Tourismuskatalog. Und dann das! Ein Mann in einem erschreckend hässlichen Bademantel macht am Steg ein paar Dehnübungen, ehe er den Helm aufsetzt und sich bereitmacht. Der Start klappt schon mal ganz gut, nach 50 Metern auf dem Wakeboard ist allerdings Schluss: ein Naturtalent, auch wenn Michael Ostrowski seine körperliche Fitness ganz gut verbergen kann. „Ich hab’ tatsächlich relativ viel Sport gemacht, bis ich 18 war – Tennis, Fußball und Judo. Dann hab’ ich mit dem Theater begonnen“, zwinkert der Tausendsassa, der gerade am Mondsee ein paar Tage „Auszeit“ genießt.