Polizei-Heli musste drei Belgier ins Tal fliegen

Die Wandersaison 2024 ist in Österreich bereits in vollem Gange. Das heißt auch, der eine oder andere Bergfreund überschätzt sich und sein Können. Wenn es dann weder vor noch zurückgeht, bleibt nur mehr der Anruf bei der Bergrettung und in weiterer Folge die Rettung per Hubschrauber. Auch Mittwochnachmittag mussten in Lech am Arlberg (Vorarlberg) drei Belgier geborgen werden.