Übler Nachbarschaftsstreit mündet in Hundeattacke

Gassi-Runde um 5 Uhr als Streitpunkt

Der Vorfall ist nur ein Nebenaspekt in dem Prozess im Landesgericht Wiener Neustadt am Mittwoch. In erster Linie geht es um einen seit 30 Jahren brodelnden Nachbarschaftsstreit. In dessen Fokus auch die Hunde stehen. Das Nachbar-Ehepaar muss beim Gassi-Gehen mit ihren drei kleinen Hunden das Grundstück des Angeklagten passieren. „Seit Jahren werden wir beim Vorbeigehen extrem verbellt. Der Schäferhund wirft sich gegen den Zaun und ist extrem aggressiv“, schildert es der IT-Selbstständige. Die erste Runde dreht das Ehepaar um 5 Uhr früh.