Deal ist durch! Sturm-Goalie wechselt zu Hartberg

Der 22-jährige ehemalige U21-Teamspieler durchlief sämtliche Nachwuchsteams des SK Sturm, absolvierte 22 Spiele in der zweiten Liga für Sturm II sowie zwei Spiele in der Bundesliga für die Schwarzen. „Luka ist trotz seines jungen Alters schon lange ein Teil des SK Sturm und ein sehr talentierter Torwart. Durch unser erstelltes Profil auf dieser Position wäre es für ihn in Zukunft schwer geworden, zu Einsätzen zu kommen“, so Sportchef Andreas Schicker, „daher haben wir uns gemeinsam mit Luka darauf geeinigt, dass eine Veränderung die beste Option für ihn ist.“