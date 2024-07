Matthäus: „Uli Hoeneß steht unter enormen Druck“

„Uli hat mich in den letzten Jahren häufig für das, was ich über den FC Bayern gesagt habe, kritisiert und attackiert. Mit seiner Rede beim Vereinsjubiläum in Seligenporten hat er mich bestätigt“, verspürt der Experte in seine Sky-Kolumne Genugtuung. Hoeneß habe Revue passieren lassen, was in den vergangenen Jahren alles schiefgelaufen sei und damit Matthäus‘ Aussagen unterstrichen.