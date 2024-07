Frau ließ Schäferhunde in Autoanhänger ersticken

Am besagten Tag wurden in OÖ 30 Grad gemessen

Die Folgen waren jedenfalls fatal. Bei gemessenen 30 Grad Außentemperatur am besagten 15. Juli hatten die beiden Hunde keine Chance, in ihrem fahrenden Gefängnis zu überleben. Sie verendeten qualvoll – und offenbar völlig unbemerkt – in dem Anhänger. Die Vereinsleitung ist erschüttert über den Vorfall und hat gegenüber den Behörden volle Kooperation zugesichert.